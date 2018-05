Deel dit artikel:











Man vlucht bijna veertig kilometer lang voor politie Foto: Politie

HOOFDDORP - Een 35-jarige man uit Hoofddorp is afgelopen nacht rond 03.00 uur aangehouden op de Hoofddorpdreef in Hoofddorp, na een flinke achtervolging. Waarom de verdachte op de vlucht sloeg, is niet bekend.

De vlucht van de verdachte begon op de N246 bij Wormerveer. Agenten wilden de auto controleren, maar de Hoofddorper wist de poltie te ontglippen via de A8 richting Amsterdam. Lees ook: Buurtbewoners helpen politie Alkmaar bij klopjacht op zwendelaar Na de achtervolging, met een afstand waar men normaliter een half uur voor in de auto zit, werd de verdachte uiteindelijk klem gereden in de Hoofddorpdreef in Hoofddorp. Enkele politieauto's zijn bij de achtervolging beschadigd geraakt. De man is meegenomen naar het politiebureau.