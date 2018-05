Deel dit artikel:











Man neergestoken in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een man is vrijdagavond neergestoken in de Kijkduinstraat in Amsterdam-West. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. Hoe ernstig die zijn, is nog onduidelijk.

Wat er vooraf ging aan de steekpartij is ook nog niet bekend. Het incident gebeurde rond 22.00 uur, vermoedelijk in een woning halverwege de straat. Lees ook: Man gewond na steekpartij in huis Nieuwe Niedorp, vrouw (60) aangehouden Getuigen zeggen dat de straat is afgezet en een grote politiemacht aanwezig is. Voordat het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd, hebben medisch hulpverleners de man enige tijd op straat behandeld. De man is buiten levensgevaar. UPDATE: Inmiddels is bekend dat het slachtoffer buiten levensgevaar is. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis, zo laat de politie weten aan AT5.