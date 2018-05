'Clubhopper' Luis Pedro: 'Als ik zo doorga heb ik voor 16 clubs gespeeld'

AMSTERDAM - Er zjin weinig profvoetballers die kunnen zeggen dat ze bij meer clubs hebben gespeeld dan Luis Pedro. De 28-jarige aanvaller kwam tot nu toe voor tien verschillende clubs in het veld. Deze zomer gaat hij door zijn vertrek bij FC Volendam op zoek naar de elfde. "Als ik zo doorga, heb ik wel voor vijftien of zestien clubs gespeeld. Maar ik hoop dat het er nog twee worden."

De reden voor het grote aantal clubs van Pedro wijt hij zelf aan de onervarenheid aan het begin van zijn carrière. Hij debuteerde als kind van Feyenoord in de bekerwedstrijd tegen HHC Hardenberg in 2008, maar wist nooit een definitieve basisplaats te veroveren. Daarom besloot hij om naar Excelsior te gaan. Met die club promoveerde hij via de play-offs, maar vertok toen naar Go Ahead Eagles.

Een tafel vol shirts

In 2011 belandde Pedro bij Heracles. Toenmalig-trainer Peter Bosz, die hem nog uit de jeugd van Feyenoord kende, haalde hem naar Almelo. "Daar heb ik wel echt een toptijd gehad", vertelt Pedro in de woonkamer van zijn apartement in Amsterdam. Voor hem liggen nagenoeg alle shirt waarin hij heeft gespeeld. Als hem wordt gevraagd op welk shirt hij het meest trots is naast Feyenoord, dan luidt het verrassende antwoord Heracles. Terwijl er ook shirts van het Bulgaarse Levski Sofia en Botev Plovdiv op tafel liggen, kiest Pedro voor Heracles. "Ik heb hem lang niet meer gezien, maar ik ben wel blij met Heracles. We draaiden een topseizoen en verloren de bekerfinale van PSV. Het was een geweldige groep, getalenteerd, eigenwijs, maar wel met lef."

Avontuur in het Oostblok

Door omstandigheden kwam er ook een einde aan het hoofdstuk Heracles, waarna hij het aanbod vanuit Bulgarije kreeg. "Dat avontuur wilde ik wel graag aan gaan. Het was daar allemaal prima geregeld in eerste instantie. Veel mensen denken aan vervallen clubs, maar het is zo slecht nog niet daar. Het was alleen jammer dat Botev Plovdiv failliet ging en dat bij het Roemeense Targu Mures niemand meer salaris kreeg."

Clubgevoel ervarem

Met Carlisle United, MVV en FC Volendam heeft Pedro dus voor tien clubs gespeeld. Of hij daar ook trots op is? "Aan de ene kant wel. Ik heb natuurlijk veel mooie verhalen en ik heb prachtige mensen leren kennen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar om een leven op te bouwen is het erg moeilijk. Het clubgevoel krijg je pas als je er lang zit, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat wil ik wel graag."

Volgende station?

Deze zomer vertrekt Pedro ook bij Volendam. Hij is dus nog op zoek naar een nieuwe werkgever. De Jupiler League ziet hij niet meer zitten en een land als Roemenië ook niet. "Duitsland lijkt me eigenlijk wel wat. Ik heb daar nog nooit gespeeld en het is een mooi voetballand, dus het zou mooi zijn als ik daar aan de slag zou kunnen."