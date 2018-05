College beslist dinsdag over uitstel naamswijziging Stadionplein in Johan Cruijffplein

AMSTERDAM - (AT5) Het heeft er alle schijn van dat het Johan Cruijffplein in Amsterdam er voorlopig niet zal komen. Het huidige stadsbestuur zal dinsdag tijdens de allerlaatste collegevergadering een besluit nemen over het mogelijke uitstel.

De kwestie staat dinsdag op de agenda van het college met de veelzeggende omschrijving 'Opschorten invoering wijziging naam Stadionplein in Johan Cruijffplein'. De partijen die het nieuwe stadsbestuur gaan vormen, GroenLinks, D66, PvdA en SP, hadden het demissionaire college om de kwestie niet te behandelen en door te schuiven naar het nieuwe college.

En daar geeft het huidige stadsbestuur, zo lijkt, het gehoor aan. Daarmee zouden de vertrouwde bordjes met 'Stadionplein' voorlopig blijven hangen. Het nieuwe stadsbestuur zal zich dan opnieuw over de kwestie gaan buigen.

De besluitvorming over de naamsverandering is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Begin deze maand werd bekend dat de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) een negatief advies had uitgebracht over de naamsverandering, maar het stadsbestuur legde dat advies naast zich neer.

Bovendien bleek dat stadsdeel Zuid een positief advies had gegeven op basis van verkeerde informatie, waarna het stadsdeel dat positieve advies weer introk.

Ondertussen is in de buurt veel onvrede over de nieuwe naam. Veel buurtbewoners zijn gehecht aan de naam Stadionplein. De tegenstanders wijzen er bovendien op dat het Stadionplein een historische naam is. Het werd vernoemd naar het, inmiddels gesloopte, stadion van Harry Elte dat in de buurt stond tussen 1914 en 1929.

Later werd het Olympisch Stadion pas gebouwd. Volgens de tegenstanders had Cruijff niets met het Stadionplein of met het Olympisch Stadion. Dit alles was voor de partijen die het nieuwe stadsbestuur gaan vormen genoeg reden om te vragen de naamsverandering uit te stellen.

Er zal waarschijnlijk een nieuw besluit worden genomen, en het zou zomaar kunnen dat dat in het voordeel van de boze bewoners gaat uitvallen.