Kind dat zwaargewond raakte bij ongeluk met grasmaaier op bezoek bij politiehelikopter

AMSTERDAM - (AT5) De jongen die in juni vorig jaar zwaargewond raakte bij een ongeluk met een grasmaaier in Amsterdam, maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.

Het kind, dat op het moment van het ongeluk zeven jaar oud was, werd op het Christiaan Snouck Hurgronjehof aangereden door een achteruit rijdende grasmaaier van de plantsoenendienst. 'Het jongetje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis', schrijft de politie op Facebook. "Een traumatisch incident voor vele betrokken partijen."

Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. "Wat waren wij blij toen wij, niet lang geleden, hoorden dat het naar omstandigheden goed gaat met het jongetje en zijn broertje, die getuige was van het incident." Agenten zijn vandaag met de twee naar Schiphol geweest, waar ze keken naar de politiehelikopter. "Mooie dingen waar ook wij van genieten."