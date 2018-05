Deel dit artikel:











Auto belandt in water langs N205 Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

VIJFHUIZEN - Een auto is vanmiddag in het water beland langs de Drie Merenweg in Vijfhuizen. De bestuurder zou zelf uit de auto zijn gekomen.

Een traumahelikopter werd naar de plek van het ongeval gestuurd, maar werd kort daarop teruggeroepen. Volgens een getuige zorgde het ongeluk voor een lange file op de N205 richting Hoofddorp. Weggebruikers zouden vanaf de Schipholweg vast hebben gestaan.