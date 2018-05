Last van hooikoorts? Met deze tips kom je het weekend door

OOSTERBLOKKER - Dit weekend zitten er enorm veel pollen in de lucht! Een ramp voor hooikoortspatiënten. Gelukkig heeft kruidenvrouw Trudy van Diepen tips om de klachten te verminderen!

Haar eerste tip is om te proberen je aandacht af te leiden van hooikoorts. Dus heb je dit weekend wat leuks, ga je op die emotie focussen!

De volgende tip: tijm! "Veel mensen drinken muntthee, maar je kan ook tijmtee drinken. En tijmthee maakt het slijmvlies los en maakt de slijmvliezen sterker.

De volgende tip is Hondsdraf. Een plantje dat aan de kant van de weg groeit. Eigenlijk is de Hondsdraf goed om preventief in te nemen. Nog een fijne tip: als je al hooikoorts hebt dan is het heel fijn om citroenmelissethee te nemen.

Ginkgo

Ginkgo is volgens Trudy ook een echte aanrader. Dat kan je nemen in een capsule, te koop bij de drogist of apotheek. Bovendien is het goed tegen vergeetachtigheid. De ginkgo zorgt ervoor dat het hoofd beter doorbloed wordt en zorgt dat de longen beter gaan werken.

Als laatste wil Trudy meegeven dat het géén goed idee is om het hele weekend in bed te blijven als de klachten aanhouden. "Ga dan maar een mooie Netflix-serie kijken...over kruiden!"