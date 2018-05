Criminaliteit in Russische buurt Zaanstad aangepakt: “Er is te vaak weggekeken”

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad geeft toe dat er te lang is weggekeken bij criminaliteit in de stad. "We moeten echt de orde herstellen in een aantal wijken." Dit zegt hij na een onderzoek waaruit blijkt dat in 31 van de 40 onderzochte huizen in de Russische buurt illegale praktijken plaatsvonden.

Veel buurtbewoners weten al lang dat het mis was in de buurt. "Ik ga niet aan de bel trekken bij de politie, want als je dat doet en driekwart van de wijk is daarmee bezig, dan wordt het niet erg gezellig in je straat", zegt een omwonende tegen NH Nieuws.

Niet alleen bewoners zagen de boel door de vingers, maar ook de gemeente wist dat het niet goed zat in de wijk. Volgens Jan Hamming is er te vaak weggekeken. "Er is gedacht: we doen hier niets aan, maar daar moeten we echt van af."

Ondertussen is de bezem flink door de wijk gehaald. Enkele panden in de Russische buurt zijn gesloten op last van de burgemeester. Bewoners zijn blij met de rust die er nu is, maar er is ook nog veel te toen. "Je ziet soms twintig mensen in een klein huisje", laat een man in de straat weten.

Er zitten volgens de gemeente nog veel huisjesmelkers in de straat die voornamelijk Oost-Europeanen huisvesten. "Het kost juridische capaciteit om de foute huisjesmelkers weg te krijgen. Dat vergt een langjarige structurele aanpak waarbij we niet meer wegkijken."