Deel dit artikel:











Van Rijsselberghe al klaar in Medemblik Foto: ANP / Siese Veenstra

TEXEL - MEDEMBLIK Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft in de aanloop naar de WK in alle olympische klassen in het Deense Aarhus nog veel werk te verrichten. De tweevoudig olympisch kampioen slaagde er tijdens de jaarlijkse zeilregatta op het IJsselmeer niet in om zich te plaatsen voor de medalrace.

In Medemblik kwam de 29-jarige zeiler op de voorlaatste dag van de regatta als negende, zevende en elfde over de streep. Daarmee belandde hij op een zestiende plaats en buiten de plaatsen voor de afsluitende medalrace. Landgenoot Kiran Badloe, die met Van Rijsselberghe de strijd moet aangaan om het olympische ticket voor Tokyo 2020, handhaafde zich op een vierde plaats en is kanshebber op een bronzen medaille. De slechte resultaten van Van Rijsselberghe komen door een trainingsachterstand. Eerder deze maand eindigde hij tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères op een 27e plaats.



Het WK in Aarhus wordt gehouden van 30 juli tot en met 12 augustus.