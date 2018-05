Deel dit artikel:











Dit is het meest geliefde biermerk in Noord-Holland Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Heineken is onder de liefhebbers in Noord-Holland het meest gedronken biermerk. Dat blijkt uit cijfers van Datlinq in het kader van de week van het Nederlandse bier. Het groene flesje is ook in de rest van Nederland het meest gedronken biertje.

Vooral in Amsterdam en omstreken wordt er veel Heineken gedronken. In het noordelijke deel van Noord-Holland lijken bierdrinkers liever naar het merk Amstel te grijpen. Vooral in West-Friesland is dit bier erg populair. Ook Schagen en Den Helder willen liever Amstel dan Heineken. In het zuiden van Nederland is Heineken juist niet de favoriet. In Noord-Brabant drinken mensen het liefst Bavaria en Limburg is verzot op Brand. Datling heeft de cijfers gebaseerd op welk hoofdpils horecagelegenheden schenken. Dat is vaak het merk dat op de gevel van het café of restaurant staat.