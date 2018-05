MEDEMBLIK - AMSTERDAM Bondscoach Frank Fiers heeft Kay Schipper geselecteerd voor het WK inline-skaten. De skater uit Medemblik is geselecteerd voor het onderdeel piste.

Vorige maand won Schipper nog twee nationale titels in Heerde, de locatie waar ook het WK wordt gehouden. Van 1 tot en met 3 juli staat het WK op de planning in Heerde, van 5 tot en met 8 juli is Arnhem de locatie.



