Lid marechaussee gewond na ongeval bij Schiphol

SCHIPHOL - (AT5) Een voertuig van de Koninklijke Marechaussee is vanmiddag op een personenauto gebotst op de Schipholboulevard. Een lid van de militaire politiedienst is daarbij gewond geraakt.

Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee niet in levensgevaar. Getuigen melden dat er twee leden in het voertuig zaten. Het voertuig belandde bij het incident op de zijkant. De inzittenden van de personenauto zijn niet gewond geraakt.

Het verkeer op de Westelijke Randweg ondervindt hinder door het ongeluk, omdat er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeval. De weg is daarbij gedeeltelijk afgezet.