'Chileense dievenbende actief in Amstelveen'

AMSTELVEEN - Inbrekers uit Zuid-Amerika zouden het hebben gemunt op huizen in Amstelveen. Volgens het Algemeen Dagblad zit een bende uit Chili achter een golf van inbraken in de gemeente.

Volgens de krant verspreidt de groep zich via het openbaar vervoer. Burgemeester van Amstelveen Bas Eenhoorn zegt dat het om dieven gaat die professioneel te werk gaan. "Waar ze gemakkelijk met het openbaar vervoer kunnen komen, struinen ze de wijken af", zegt Eenhoorn.

De politie heeft de zaak in onderzoek. "Er is nog veel onduidelijk. Bijvoorbeeld of de inbrekers uit vrije wil opereren, of dat ze in hun thuisland worden bedreigd of gechanteerd", aldus de burgemeester.

Goed bereikbaar

In heel Nederland dalen de criminaliteitscijfers, maar in Amstelveen nam volgens Misdaadmeter het aantal inbraken juist toe. Van 290 inbraken naar maar liefst 402. Burgemeester Eenhoorn denkt dat Amstelveen juist wordt uitgekozen, omdat het dichtbij Schiphol ligt en goed bereikbaar is.

In het afgelopen jaar zijn er al zeven Zuid-Amerikanen opgepakt die in verband worden gebracht met woninginbraken in Amstelveen. Volgens politiewoordvoerder Jean Fransman waren ze als georganiseerde bende actief. "Er wordt nog onderzocht hoeveel inbraken ze op hun naam hebben."

Dalende cijfers

Volgens een persbericht van de gemeente Amstelveen lijkt juist de laatste tijd het aantal criminele incidenten af te nemen. Dit komt door een aantal maatregelen die de gemeente in januari heeft doorgevoerd.