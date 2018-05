Vrouw maakt hondenhok van strandhuis op Texel: 'Niet de bedoeling'

TEXEL - Een vrouw heeft op Texel van een strandhuisje een hondenhok gemaakt. Dat ging echter bij de gemeente niet door de beugel: de vergunning voor het huisje is ingetrokken.

De gemeente besloot te handhaven, omdat het plaatsen van het hok tegen de regels is. "Zo'n plek is nadrukkelijk bedoeld voor een strandhuisje", zegt een woordvoerder van de gemeente Texel tegen NH Nieuws.

Het hondenhok werd begin dit jaar al geplaatst en is inmiddels weg. In februari kreeg de vrouw een brief van de gemeente waarin duidelijk werd dat ze het hok moest verwijderen. Ze maakte daartegen bezwaar, maar dat bezwaar werd door de gemeente niet gehonoreerd.

'Niet eerlijk'

Volgens de woordvoerder staan veel mensen te springen om een plek voor een strandhuis. Tegenover hen zou het daarom niet eerlijk zijn om er wat anders neer te zetten. "Als het niet als zodanig wordt gebruikt, of helemaal niet, dan handhaven we. We willen anderen de mogelijkheid geven."



Het hondenhok zou veel weg hebben gehad van een soortgelijk huisje uit een tekenfilm. "Het had geen afmetingen die gebruikelijk zijn. Je kon er als mens niet in."