Hoogbejaarde Cor (90) slaat nog wekelijks een balletje op tennisbaan: "Boven willen ze me niet hebben"

BEVERWIJK - Cor Pinksterboer uit Beverwijk is een bezienswaardigheid op de tennisbaan van Westerhout. Niet vanwege haar flitsende backhand, haar bikkelharde forehand of dodelijke dropshot, maar vanwege haar ongekende fitheid. En dat terwijl ze maar liefst 90 jaar oud is.

Cor speelt nog wekelijks haar potje tennis met onder meer leeftijdgenote Dit Roelofsen (89). Dat doet ze al 75 jaar. Zo soepel als het haar vroeger afging, lukt uiteraard niet meer. Maar de vrouw die een bekende fysiotherapeut is in Beverwijk, raakt de bal nog aardig op het gravel van Westerhout. Hoe het komt dat ze nog steeds zo fit is? "Ik heb een ijzeren gestel. Heb ik niets voor hoeven doen. Het is een gave Gods", aldus Cor.

Behalve een goede conditie, beschikt ze over een winnaarsmentaliteit. Dat heeft ze van haar vader: hij was Nederlands kampioen wielrennen en het woord verliezen kende hij niet. "Dus moest ik als zijn dochter ook altijd winnen. Van kinds af aan."

Nog geen begraafplaats

Cor blijft spelen zolang ze kan. "Voor mij nog geen begraafplaats. Ze willen me boven kennelijk nog niet hebben. En als het wel zo is, ook geen probleem. De luierwas is gedaan", grapt Cor.