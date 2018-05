Nabestaanden MH17 opgelucht over stappen tegen Rusland: "Een belangrijke steun in de rug"

VIJFHUIZEN - Nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn blij met het nieuws dat de Nederlandse regering Rusland aansprakelijk stelt voor het neerhalen van het vliegtuig. "We staan niet alleen," aldus nabestaande Piet Ploeg.

Tijdens een boekpresentatie over de bouw van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen werd dit vandaag bekend. "Ik vind het heel bijzonder nieuws", zegt Ploeg, die duidelijk geraakt is. Hij verloor destijds zijn broer, schoonzus en hun zoon. "Ik ervaar het als een belangrijke steun in de rug voor nabestaanden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat men het niet pikt." Hij noemt het een 'stevige actie' van het kabinet om de Russische federatie aansprakelijk te stellen.

Roel Risah uit Hoofddorp verloor door de ramp zijn zus Daisy en haar man René. " Ik heb het gevoel dat ze een stuk dichterbij zijn gekomen om de daders voor de rechtbank te kunnen krijgen."

'Harde bewijzen'

De harde bewijzen die gisteren naar buiten kwamen, sterken de nabestaanden in dit gevoel. "Het komt wel binnen", zegt Ploeg. "Er zijn nu harde bewijzen dat Rusland betrokken is bij de gruwelijke dood van onze familieleden."

Tijdens de boekpresentatie is het bericht het nieuws van de dag. In zijn speech benadrukt Risah de vele vragen waar nabestaanden mee zitten. "Zouden ze lachend op de lanceerknop hebben gedrukt? Zouden ze hebben gejuichd toen het vliegtuig in miljoenen stukken naar beneden stortte?"

'Land van leugens'

Rusland blijft ondanks de harde bewijzen ontkennen. Iets wat onverteerbaar is voor de nabestaanden. "Het doet wat met hun eigen geloofwaardigheid", zegt Ploeg. Hij had dit aan zien komen. "Pijnlijk", noemt Risah het. "Rusland is het land van de leugens, want er zijn toch 298 mensen omgekomen."

Nabestaanden hopen dat ze uiteindelijk hun rust zullen vinden. "We hebben veel vragen die nog onbeantwoord zijn. We hopen op een excuus van Rusland, en dat de daders worden berecht."