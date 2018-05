FIT! #17 | Maureen zweert bij "supergroente" courgettes

AMSTERDAM - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfit tot paardentherapie.

In FIT! #16 vertelt Maureen enthousiast over courgettes: "Hoog in mineralen, vitamines en vezel, laag in koolhydraten! Oftewel: een supergroente voor iedereen die op zijn figuur en gezondheid let."

"Als er iets in de aanbieding is, zoals deze week dus toevallig courgettes, dan koop ik extra in en verwerk ik het in een aantal gerechten die ik makkelijk kan invriezen", vertelt Maureen in haar vlog.

"Ik ben een makkelijke en praktische kok. Sommige mensen zouden zeggen dat ik lui ben, maar ik kook liever in één keer een heleboel dan dat ik elke dag in de keuken sta. Eet smakelijk!"