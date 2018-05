Slachtoffer verkeersdrama Den Helder is 30-jarige man uit Lisserbroek

DEN HELDER - Bij het ongeluk op de N250 bij Den Helder is vanmorgen een 30-jarige man uit Lisserbroek om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is de familie van het slachtoffer inmiddels ingelicht. Naar de identiteit van de Duitse man en vrouw die ook om het leven kwamen, wordt in samenwerking met de Duitse politie onderzoek gedaan.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 10.00 uur. Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's frontaal op elkaar. De drie inzittenden waren op slag dood.

Andere weghelft

De politie heeft een aantal mensen gesproken die het ongeval hebben zien gebeuren. "Zij geven niet aan dat er een speciale reden is. Waarschijnlijk is een van de auto's op de verkeerde weghelft beland. Wat de precieze oorzaak is, weten we nog niet", aldus Menno Hartenberg van politie Noord-Holland.