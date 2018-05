Gemengde reacties na onthulling zwarte Waagtoren Alkmaar

Deel dit artikel:











Foto: Alkmaar Centraal Foto: NH Nieuws / Anne Klijnstra

ALKMAAR - ALKMAAR De Waagtoren in Alkmaar is gerestaureerd en in plaats van wit is het puntje van de toren nu zwart. Op de verandering van de toren wordt verschillend gereageerd.

"Wie verzint zoiets of is dit misschien iets uit vroegere tijden?", vraagt iemand zich af op Facebook. "Vreselijk die zwarte kleur", zegt een ander. "Ziet er toch niet uit dit?", vindt iemand. Niet iedereen is negatief over de nieuwe kleur. Sommigen vinden het zwart wel wat hebben. Lees ook: Alkmaarse Waagtoren weer getooid met opgepoetste haan De doeken werden gisteren na restauratie weer van de toren afgehaald, meldt Alkmaar Centraal. Het was voor velen een verrassing dat er achter de steigers een zwarte toren zat. Volgens de schilders en de gemeente is de toren nu juist weer voorzien van de originele kleuren.