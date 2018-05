Te koop: acht meter lange 'amfibie-limo' à 195.000 euro

ASSENDELFT - Wie houdt van bijzondere voertuigen kan nu z'n slag slaan in Assendelft. Daar wordt een 8,5 meter lang amfibievaartuig geveild dat plaats biedt aan maar liefst tien passagiers. En dat voor het luttele bedrag van 195.000 euro (vraagprijs).

In de advertentie die op deze site staat, staat dat het gaat om een Amphi Ride, die door Panter Orange County in de VS is gebouwd op het chassis van een 1997 Jeep Wrangler. "Slechts tien stuks zijn ervan gebouwd, waar er heden ten dage nog zeven van over zijn", zo valt erbij te lezen.

"Ze wordt voortgedreven door een 4.2 liter zescilinder motor. [...] Dankzij de opvouwbare trap kunnen de passagiers eenvoudig betreden en verlaten, zowel op land als op water. Topsnelheid op land is 100km/h, op het water 14km/h."

Voor wie interesse heeft of gewoon benieuwd is hoe het voertuig eruitziet, hebben we hierboven een fotocollage geplaatst.