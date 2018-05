Deel dit artikel:











'Illegale aanbouw werd zonder overleg met buren geplaatst' Foto: Uitzicht van de buren van de familie Watak. Het groene gedeelte is er door de familie op gezet. Foto: Inez Hoornweg

KOOG AAN DE ZAAN - De aanbouw die werd geplaatst in de tuin van het echtpaar Watak in Koog aan de Zaan, werd gebouwd zonder overleg met de buren. De aanbouw is tegen het pand van de buurvrouw aangezet, maar daar is niet over gesproken, zegt een vriendin van de buren tegen NH Nieuws.

De aanbouw wordt gebruikt door de zwaar invalide Max. Als gevolg van een herseninfarct een paar jaar geleden zit hij in een rolstoel. In de aanbouw zit nu het halletje tussen de woonkamer en zijn slaapkamer. Gisteren meldde NH Nieuws dat de aanbouw hoogstwaarschijnlijk gesloopt moet worden omdat het gebouwtje door een fout van de aannemer illegaal is. Lees ook: Invalide man mogelijk terug naar tehuis vanwege illegale aanbouw: "Hij moest elke dag huilen"



In het artikel stond dat de buren bezwaar hebben gemaakt tegen de aanbouw. Daarop kwamen veel boze reacties, zoals: "Het zullen je buren zijn zeg, azijnpissers. Je hoopt bijna dat ze iets overkomt, waardoor ze zich ineens toch wél kunnen inleven in diegenen die dit nodig hebben." Inez Hoornweg spreekt voor haar vriendin, de buurvrouw van de familie Watak. Ze wil liever zelf het woord niet voeren zolang er nog een rechtszaak loopt. Inmiddels is de zaak al 2,5 jaar bezig en is de buurvrouw al een aantal keer bedreigd. Piepende deuren

De aanbouw van de familie Watak, is volgens Inez vastgemaakt aan het huis van haar vriendin. Daardoor zou ze piepende deuren hebben. De vrouw maakt zich zorgen om de fundering. Ook heeft ze last van de geluiden van haar buren. De buurvrouw van de familie Watak gunt het haar buurman dat hij thuis kan blijven wonen. "Maar deze mensen hebben zonder dat de buurvrouw het wist haar muur als steunmuur gebruikt." Volgens de vrouw is er op haar schutting een hoge muur voor de aanbouw gebouwd. De ventilatiegaten van het huis zouden zijn dichtgemaakt en de afzuiging zou zijn verplaatst. Het gebeurde allemaal zonder overleg, zegt zij. "Zij had een vrijstaand huis en nu niet meer. Daar maakt zij bezwaar tegen. Niet tegen de aanbouw, maar tegen de vernieling van haar huis."