WERVERSHOOF - AMSTERDAM De schaatsende broer en zus Irene en Simon Schouten breken met sponsor Clafis. Ook grote namen als Jorrit Bergsma en Carien Kleibeuker breken met de sponsor. De schaatsers blijven wel verbonden aan trainer Jillert Anema.

Diezelfde coach liet vanochtend weten aan De Telegraaf dat de breuk definitief is. "Het is voor ons onmogelijk om nog langer met geldschieter Bert Jonker te werken", aldus Anema.



Contract

De contracten van de schaatsers lopen nog een jaar door bij Clafis. "Maar ik ga niemand aan zijn contract houden", stelt Jonker. "Als ze niet willen, dan willen ze niet. Ik wilde gewoon een normale situatie waar sponsoren zich als werkgevers gedragen en schaatsers als werknemers. Dat wordt moeilijk als een coach als Anema op de stoel van de werkgever gaat zitten."



Toekomst schaatsers

In totaal breken er dertien schaatsers met de geldschieter. Trainer Anema baalt dat hij niet versterking in de staf kreeg. "Tijdens de evaluatie van het olympische seizoen ben ik tot de conclusie gekomen dat de manier waarop wij te werk gingen niet de juiste is geweest. Ik wilde graag een teammanager naast me hebben, maar aan die wens kon niet worden voldaan", sprak Anema.

Volgens De Telegraaf stonden ook een aantal rijders lijnrecht tegenover Jonker de laatste maanden. Schouten, maar ook Bob de Vries, Arjan Stroetinga en Erik Jan Kooiman, konden zich niet vinden in de aanbieding die hen werd gedaan.



Toekomst Clafis

Jonker wil niet opgeven en benadrukt dat Clafis ook na het vertrek van het dertiental verder gaat in de schaatswereld. "Het is mij helaas niet geluk met deze groep schaatsers", zegt Jonker. "Maar ik denk dat ik nog veel rijders gelukkig kan maken. Dan denk ik ook aan buitenlanders of iemand als Marwin Talsma. Ik houd nu eenmaal van de sport, maar ik moet ook als ondernemer denken. Het houdt een keer op."



Neergeschoten

Ondernemer Jonker is directeur van ingenieursbedrijf Clafis. Begin vorig jaar werd hij neergeschoten op het parkeerterrein van schaatstempel Thialf in Heerenveen en daarbij raakte hij gewond aan zijn hand.