Denny Landzaat maakt overstap van AZ naar Feyenoord

ALKMAAR - ROTTERDAM Denny Landzaat gaat hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst assisteren bij Feyenoord. De oud-speler van de Rotterdamse club zet zijn handtekening onder een tweejarig contract. Landzaat werkte het afgelopen seizoen als assistent-trainer van Martin Haar bij Jong AZ.

Landzaat is de vervanger van Jan Wouters, die aan het einde van het seizoen afscheid nam. De naam van de Amsterdammer werd ook genoemd als assistent van John van den Brom bij AZ, maar toch kiest de 38-voudig international voor de overstap naar Rotterdam.



Landzaat werkte de afgelopen jaren als jeugdtrainer bij AZ. De Amsterdammer speelde tussen 2008 en 2010 voor Feyenoord. De 38-voudig international droeg ook het shirt van Ajax, MVV, Willem II, AZ, het Engelse Wigan Athletic en FC Twente. Na zijn spelerscarrière ging Landzaat in 2014 vrijwel direct aan de slag als assistent-trainer bij AZ. "Ik ben dankbaar voor de kans die ik daar heb gekregen om mij te ontwikkelen als trainer. Ik kijk daar met een zeer goed gevoel op terug en voel me nu klaar voor een nieuwe, mooie uitdaging in mijn nog prille trainerscarrière", valt te lezen op de website van zijn nieuwe werkgever.



Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord laat weten blij te zijn met de komst van Landzaat. Van Geel werkte eerder al met Landzaat samen bij Willem II en AZ.