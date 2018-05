Jan Jongbloed: "Ik ben altijd wel een beetje een luie man geweest"

AMSTERDAM - In de jeugd van VVA begon voetballer Jan Jongbloed als linksbuiten, maar uiteindelijk kwam hij toch in het doel terecht. "Ik denk wel dat ik door mijn voetbalachtergrond gevormd ben. Ik duik niet graag, want als je moet duiken, moet je altijd weer opstaan. En ik ben altijd wel een beetje luie man geweest."

Jongbloed kwam uit een lichting met heel goede keepers, met bekende namen als Van Beveren, Treytel, Doesburg en Stuy. Toch koos bondscoach Michels in 1974 voor Jongbloed als keeper tijdens het WK in Duitsland. Jongbloed: "Ik wist echt wel dat ik goed kon keepen. Anders zou Michels een oen zijn als ie z'n slechtse keeper opstelt."

Biografie



Naam: Jan Jongbloed



Geboren: Amsterdam, 25 november 1940



Beroep: voetballer, voetbaltrainer, sigarenhandelaar



Erelijst: Landskampioen DWS (1964), 24 interlands, 2 WK-finales (1974 en 1978)

Zijn hoogtepunt als clubvoetballer, naast het landskampioenschap met DWS in 1964, beleefde Jongbloed ook in '74. Met FC Amsterdam schakelde hij het befaamde Inter Milaan uit in de tweede rond van de Europa Cup 3. Uit werd er met 2-1 gewonnen, in Amsterdam bleef het 0-0.

Jongbloed: "We hadden ook een goede ploeg. We hadden jongens die niet bang waren voor de tegenstander. Het waren bijna allemaal Amsterdamse jongens en de Utrechtenaren hadden het hetzelfde karakter: die geven ook niet makkelijk op. Je hebt pas verloren als de 90 minuten voorbij zijn. Dan moet je de spelers hebben die de nul vast kunnen houden én je moet een goede doelverdediger hebben. Toevallig was ik dat", blikt hij terug op de wedstrijden.

Benieuwd naar meer NH Iconen? Kijk dan hier.