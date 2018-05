Kabinet houdt Rusland verantwoordelijk voor MH17

NOORD-HOLLAND - Er is vandaag officieel bekend gemaakt dat Nederland Rusland aansprakelijk stelt voor het neerhalen van vlucht MH17. Dit als reactie op het rapport van het JIT, het onderzoeksteam dat betrokken is bij het onderzoek rondom MH17, dat gisteren uitkwam.

Naast Nederland heeft Australië ook bekend gemaakt Rusland verantwoordelijk te houden. Met deze formele stap hoopt het kabinet Russische meewerking aan het onderzoek af te dwingen. Indien nodig is het kabinet bereid om naar de rechter of een internationale organisatie te stappen.

"Wij eisen dat Rusland verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden," vertelt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij wijst erop dat de aanslag op het passagiersvliegtuig met 298 mensen aan boord "onherstelbaar leed" teweeg heeft gebracht.

Het besluit staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders. "Maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken," aldus minister Blok.

Rapport van JIT

Het Joint Investigations Team kwam gisteren met een tussentijds rapport, waaruit bevindingen naar voren kwamen die erop wezen dat de BUK-raket die het vliegtuig neerhaalde van Russische konvooi afkomstig was.

"Voor Nederland en Australië staat vast dat Rusland verantwoordelijk is voor de inzet van de BUK-installatie waarmee vlucht MH17 is neerhehaald," schrijft minister Blok. Nederland en Australië hebben ook al aan de Russische regering laten weten dat ze Rusland aansprakelijk houden.

Reactie van Rusland

Momenteel is het wachten op een antwoord van Rusland, dat kan uitmonden in onderhandelingen of internationale bemiddeling. Moskou kan ervoor kiezen om de aansprakelijkheid te erkennen, maar dat is niet waarschijnlijk.

"Rusland kan zich bijvoorbeeld verweren door te stellen dat de benadeelde onderdanen van de twee landen zich maar bij de Russische rechter moeten melden om hun recht te halen," schreef minister Blok eerder. Als die erkenning achterwege blijft, kunnen Nederland en Australië ervoor kiezen om naar een internationale rechtbank te stappen.