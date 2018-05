Drie doden bij ongeluk op N250 bij Den Helder

DEN HELDER - Bij een ongeluk op de N250 bij Den Helder zijn vanmorgen drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Een zwarte auto met Duitse kentekenplaten was frontaal op een witte auto gebotst, die uit tegenovergestelde richting kwam.

Twee inzittenden van de zwarte auto kwamen bij het ongeluk om het leven. De bestuurder van de witte auto is ook overleden. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij de aanrijding waren geen andere mensen of auto's betrokken.

De weg is in beide richtingen dicht. De komende uren wordt er sporenonderzoek gedaan en het verkeer wordt omgeleid.