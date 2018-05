Deel dit artikel:











Oude viaducten A27 gesloopt: snelweg is dit weekend dicht Foto: Actiecomité geluidsscherm A27

HILVERSUM - Automobilisten die de komende dagen over de A27 tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord willen rijden, komen bedrogen uit. De weg is in beide richtingen afgesloten in verband met werkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat.

De A27 gaat vanavond om 21.00 uur dicht. Maandagochtend om 05.30 uur kan het verkeer er weer overheen, kondigt Rijkswaterstaat aan. Verder is de aansluiting Bilthoven dit weekend afgesloten en ook de A27 is afgesloten van de aansluiting Almere-Haven tot knooppunt Almere. Dit weekend worden de oude viaducten bij Hilversum en Bilthoven gesloopt. De week erop volgen nieuwe werkzaamheden, dan wordt een deel van het asfalt vernieuwd.