"Gooi en Vecht dreigt reservaat voor de happy few te worden"

GOOISE MEREN - De huizenmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek profiteert volop van de grote vraag vanuit Amsterdam. De andere kant van de medaille is dat de huizen zo duur worden verkocht dat het voor starters en jongeren steeds moeilijker wordt om in de eigen regio te blijven wonen.

"Het is niet betaalbaar meer om hier te wonen, tenzij je een goed zakcentje hebt. Maar voor jongeren en zelfs ouderen is het onmogelijk om een normaal huis te vinden", zo meent de 23-jarige Lisanne den Blanken. Ze is een geboren Muier, ze werkt ook in het vestingstadje en haar kind gaat in Muiden naar school, maar ze woont noodgedwongen in Naarden. De huren zijn simpelweg te hoog. "Het is niet betaalbaar voor mij hier", zegt ze met spijt in haar stem.



Dat is een probleem in de hele Gooi en Vechtstreek. Er is grote woningnood en juist veel starters en inwoners met een kleinere portemonnee - zoals Lisanne - zijn het kind van de rekening van de explosief stijgende huizenprijzen in de regio.

"Er is vooral vraag naar woningen in het sociale segment en juist het lage middensegment. Daar wordt niet voor gebouwd op dit moment", zegt Rolien Bekkema, fractievoorzitter van de PvdA in Gooise Meren.



Amsterdamse buitenwijken

Het is niet zo dat er geen nieuwe woningen bijkomen. De nieuwe woonwijken De Krijgsman in Muiden en Weespersluis aan de andere kant van de A1 in Weesp beginnen steeds meer contouren te krijgen, maar om daar te kunnen wonen moet je wel een grote zak geld meenemen. Vraag genoeg, maar vooral van Amsterdammers. Nieuwbouwwijken in Muiden en Weesp worden zo Amsterdamse buitenwijken.



De gemeente Gooise Meren, waar Muiden onderdeel van uitmaakt, is op dit moment onder Amsterdammers zelfs de populairste locatie in het Gooi om vanuit de hoofdstad groter te gaan wonen. Bekkema ziet het met lede ogen aan.

Reservaat

"Het betekent dat wij een behoorlijk reservaat worden voor de happy few vanuit Amsterdam en tegelijkertijd hebben we last van enorme vergrijzing in Gooise Meren. De Muiders die op dit moment geen woningruimte hier kunnen vinden, drijven we daardoor bijvoorbeeld naar Almere of Lelystad. Ik vind dat erg jammer."



Bekijk ook de NH Reportage over de trek van Amsterdammers naar de regio.





Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Metropool in ontwikkeling'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Metropool in ontwikkeling'.