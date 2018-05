Ramen debatcentrum Amsterdam ingegooid om lezing van Forum voor Democratie

AMSTERDAM - (AT5) De ramen van debatcentrum De Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam zijn afgelopen nacht ingegooid. Ook zijn de deuren beklad met de teksten 'Fuck FVD' en 'Geen fascisme'. Vanavond is er een lezing van de politieke partij Forum voor Democratie.

Forum voor Democratie organiseert vanavond een lezing in De Rode Hoed. Deze eerste 'Renaissancelezing' gaat over de brexit. Een woordvoerder van de Rode Hoed bevestigt de vernielingen tegenover AT5. De politie doet momenteel onderzoek naar de vernielingen.

De woordvoerder van het debatcentrum laat weten dat er alleen materiële schade is, omdat er niemand in het pand was. Ze vindt de vernielingen erg vervelend. "Niet alleen de schade, maar wij willen het gesprek faciliteren zodat erover gesproken kan worden. Het gesprek wil je tussen mensen laten plaatsvinden, niet door vandalisme en vernielingen."

Lees ook: Woning Thierry Baudet beklad door anarchistische actiegroep

Ze vervolgt: "Wij hebben onze eigen programmering en wij verhuren ook onze zalen aan derde partijen. Dit is dus niet ons eigen programma. Niet dat we onze handen ervan af willen trekken, maar het is wel een feit. Wij bekostigen onze culturele programma's door onze zalen te verhuren."

Fascisme

Linkse activisten vinden Forum voor Democratie een gevaar dat te vergelijken is met de nazi's. Eerder deze week ging er al een oproep rond om de lezing te verstoren door buiten voor de deur lawaai te maken. "Fascisme moet je smoren voordat het de kans heeft tot volle bloei te komen. Onder andere door het zo ontoegankelijk mogelijk te maken", aldus een bericht op Indymedia.nl.

Eerder werd al de woning van partijleider Thierry Baudet beklad door een anarchistische actiegroep.