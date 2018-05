Koningspython gevonden in koelkast bij Alkmaars recyclebedrijf

ALKMAAR - Werknemers van recyclebedrijf Sortiva in Alkmaar hadden gistermiddag de schrik van hun leven toen ze plotseling een slang in een koelkast vonden. Na contact met de dierenambulance bleek het te gaan om een babykoningspython.

De koelkast stond bij een verzamelplaats van elektrische apparaten, wat de vraag oproept hoe de slang daarin terecht gekomen is. De kans bestaat dat het beestje er bewust gedumpt is door vorige eigenaren. Gelukkig is de koningspython een niet-giftige slangensoort, dus kon het beestje zonder moeite meegenomen worden door de dierenambulance.

De koningspython is naar de reptielenopvang in Haarlem gebracht.