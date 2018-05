MUIDERBERG - Het verkeer op de A1 heeft vanochtend fikse vertraging opgelopen. Dat is het gevolg van een ongeluk voor knooppunt Muiderberg.

Door het ongeluk zijn er in de richting van Amersfoort drie rijstroken afgesloten, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op Twitter. Volgens de ANWB is de vertraging meer dan een uur. Automobilisten wordt aangeraden via Utrecht om te rijden.