Auto- en motorenbranche komt handen tekort

NOORD-HOLLAND - Bedrijven in de auto- en motorbranche hebben moeite om genoeg geschikt personeel te vinden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampt een recordaantal bedrijven in de sector met belemmeringen door een tekort aan gekwalificeerde medewerkers.

Van alle bedrijven die auto's en motoren verkopen of repareren, gaf aan het begin van het tweede kwartaal ruim 22 procent aan tegen productieproblemen aan te lopen door een personeelstekort. Het hardst wordt die pijn gevoeld bij gespecialiseerde autoreparateurs (27,4 procent). Ondernemers die motorfietsen verkopen of repareren hadden het minst vaak (9,5 procent) last van een personeelstekort.

Wat verkoopcijfers betreft zit de auto- en motorenbranche al geruime tijd in de lift.