Automobilist verliest controle en duikt het water in Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

BROEK IN WATERLAND - Een automobilist is vannacht met auto en al in het water beland langs de N247 in Broek in Waterland.

De man kwam rond 03.00 uur uit de richting van de Broekergauw gereden en wilde de parallelweg van de N247 oprijden toen het misging. Hij raakte om onbekende redenen de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot. Zijn auto kwam op z’n kop in het water terecht, maar de bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen, zo vertelt een ooggetuige aan NH Nieuws. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd.