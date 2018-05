In het roze gekleed naar Toppers-circus in ArenA

AMSTERDAM - René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en de kersverse Topper Jan Smit bouwen dit weekend de Johan Cruijff ArenA om tot circus. De veertiende editie van het meezingfeest met de Toppers begint vanavond en bestaat uit drie shows. De dresscode tijdens deze Circus Edition is pretty in pink.

Traditiegetrouw ontvangen de Toppers tijdens hun shows gastartiesten uit binnen- en buitenland. Dit jaar maken Snap! (Rhythm Is A Dancer, The Power, The First The Last Eternity) en Right Said Fred (I'm Too Sexy, Don't Talk Just Kiss) hun opwachting in Amsterdam. Met Esmee Smit uit Assen, winnares van Topper Gezocht, zingen de Toppers een medley.

Vorig jaar stond Jan Smit ook al op het podium met de Toppers, maar nu is hij voor het eerst bij de hele show betrokken. De Toppers willen dit jaar een wereldrecord vestigen tijdens hun Toppers in Concert-shows. Tijdens het voorprogramma moet het wereldrecord canon zingen worden gevestigd.