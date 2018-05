Amvest gaat Floriadeterrein ontwikkelen

ALMERE - De ontwikkeling van het Floriadeterrein in Almere komt in handen van Vastgoedontwikkelaar Amvest bv. Deze ontwikkelaar kwam van de drie biedingen als beste uit de bus.

De gemeente is positief verrast door de wijze waarop Amvest het terrein wil ontwikkelen. Het bedrijf kwam bijvoorbeeld op het gebied van innovaties met meer dan waar de gemeente om had gevraagd. Ook investeert Amvest fors in energiemaatregelen en vernieuwende woonvormen. Verder zet het bedrijf mensen duurzaam aan het werk tijdens het project en wil het bedrijf graag meedenken over de organisatie van de Floriade Expo in 2022.

Samen met Amvest stelt de gemeente een definitief ontwikkelingsplan en een ontwikkelingsovereenkomst op. Na goedkeuring daarvan door de gemeenteraad moet in het najaar duidelijk worden hoe het Floriadeterrein er uiteindelijk uit komt te zien.