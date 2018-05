Deel dit artikel:











Digitale neuzen moeten stankoverlast in IJmuiden tegengaan

IJMUIDEN - Bij het Pontplein in IJmuiden, schuin tegenover Tata Steel, is een nieuwe eNose opgehangen. Een digitale neus, waarmee stankoverlast in het havengebied en omstreken beter kan worden aangepakt.

De provincie Noord-Holland, het havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werken samen aan een dekkend netwerk van eNoses, waarmee de leefbaarheid in het gebied kan worden verbeterd. Gedeputeerde Adnan Tekin gaf gistermiddag het startsein voor de plaatsing van een nieuwe reeks elektronische neuzen. Er hangen er al 41, die in 2015 werden geïnstalleerd, en daar komen er nu 45 bij. Volgens eNose-specialist Michel Battem wordt de meeste stankoverlast veroorzaakt door schepen die varend hun ruim schoonmaken (ontgassen) om verontreiniging van de volgende lading te voorkomen. Sinds 2017 is dit verboden. "De eNose is een geweldig instrument om dit te monitoren", aldus Battem. De gegevens van de digitale neuzen zijn bijna direct te zien in het 'commandocentrum' in Zaandam. Als een neus verandert van kleur, betekent het dat er ergens iets aan de hand is.