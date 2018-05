Vanaf vandaag tien dagen Stripdagen: Frankenstein goes to Haarlem

HAARLEM - De komende tien dagen staat Haarlem in het teken van het Monster van Frankenstein. Het wordt griezelen en genieten van deze creatie van dokter Frankenstein, die tweehonderd jaar geleden voor het eerst tot leven werd gebracht in de thriller van Mary Shelley.

De (na)maakbare mens is natuurlijk een dankbaar onderwerp voor de makers en liefhebbers van strips. Serieuze noot in het uitgebreide tiendaagse programma is de discussie over wat de gevolgen tegenwoordig kunnen zijn van bijvoorbeeld robotica, dat ook een Monster van Frankenstein zou kunnen worden. Dinsdagavond is daarover een wetenschapsdebat in de bibliotheek in Haarlem.

De meeste bezoekers komen af op de stripbeurzen, maar verder barst het programma van tentoonstellingen, lezingen en zelfs lespaketten voor middelbare scholieren.

Robots

Artistiek directeur Tonio van Vugt is blij met het thema van dit jaar. "Een mooi vol programma dit jaar en in het eerste weekeinde veel beurzen. Frankenstein is 'the gift that keeps on giving'. Stof tot nadenken. Zoals: wat als robots steeds belangrijker worden?"

De hoofdtentoonstelling is in galerie 37PK: De vele gezichten van Frankenstein. Door de hele stad zijn exposities, waarvan enkele al maanden lopen. Veel beroemde striptekenaars maken hun opwachting. De organisatie gaat uit van 30.000 tot 35.000 bezoekers.

Klik hier voor het hele programma.