Deze Noord-Hollandse kinderen zijn al jaren vermist

NOORD-HOLLAND - Op de Internationale Dag van het Vermiste Kind staat NH Nieuws stil bij de vermiste kinderen in onze provincie.

Hieronder staan de acht vermiste kinderen. Van twee kinderen is niet bekend wie of waar hun ouders zijn.





Op 26 oktober 2000 worden de dan 4-jarige Nancy en haar 3-jarige zusje Kamillia meegenomen door hun vader vanuit Amsterdam. De politie vermoedt dat de kinderen momenteel in Egypte zitten. Nancy (inmiddels 22) en Kamillia (21) hebben allebei bruin haar en donkere ogen.





Zo'n vijftien jaar geleden vonden omstanders in een portiek aan de Van Ostadestraat in de Amsterdamse Pijp een pasgeboren vondelingetje. Het meisje was op 30 juni 2003 pas een paar uur oud en verkeerde in goede gezondheid. Hoewel zij inmiddels een gewoon leven leidt, is de politie nog altijd op zoek naar haar ouders.





Datzelfde geldt voor de ouders van de vondeling Youri. De jongen werd op 9 juli 2003 als baby op de deurmat van een galerij van een flat in Amsterdam gevonden. Hij lag in een vuilniszak in een dekentje. Inmiddels leidt Youri onder een andere naam een normaal leven, maar de ouders van de 14-jarige jongen worden nog altijd gezocht.







De 5-jarige Yannis en zijn broertje Lucas (3) zijn in 2004 met hun ouders op vakantie in Libanon, waar hun vader is geboren. Al snel wordt het moeder Celeste duidelijk dat haar man de kinderen in het land wil laten blijven. Zij vecht inmiddels al veertien jaar om de kinderen te zien.







De 7-jarige Michael Abrham Tekle is op 19 juli 2010 door zijn vader meegenomen naar het buitenland. De Hilversumse jongen, die inmiddels 15 jaar is, woont waarschijnlijk in Ethiopië.







Michael (11) en zusje Favour (7) woonden in 2012 met hun moeder Anna in Heemskerk. De drie kwamen uit Nigeria en werden na 19 september van dat jaar, toen Michael 5 was en zijn zusje 2 jaar, niet meer gezien in de gemeente. Voor de politie is het onduidelijk of de drie vrijwillig zijn vertrokken of dat ze zijn meegenomen.







De ontvoering van de toenmalige 2-jarige Insiya kwam eind september 2016 uitgebreid in het nieuws, omdat het meisje met veel geweld werd weggehaald uit Amsterdam. De politie gaat ervan uit dat Insiya bij haar vader in India is. Minister-president Rutte vroeg eerder deze week in India nog aandacht voor de ontvoerde kleuter.

Tips

Heb je tips over een van deze vermissingen? Bel dan met de politie via 0800-6070.