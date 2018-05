Zuid-Afrikaanse band verovert de Noord-Hollandse polder

OPPERDOES - Ze hebben al een nummer 1 hit op hun naam staan in Zuid-Afrika maar nu proberen ze ook Nederland te veroveren. De mannen van de 1925 Band zijn een maand in Noord-Holland om muziekliefhebbers kennis te laten maken met hun muziek. ''Het is een droom voor ons om over de hele wereld op te treden. Dit is fantastisch, de sfeer is goed en de mensen zijn geweldig'', aldus pianist Jeffrey Gericke.

Henk Avis uit Midwoud nodigde de drie muzikale broers uit om naar Nederland te komen. Hij ontmoette de moeder van de band tijdens een studie in Zuid-Afrika. Toen hij vervolgens een optreden zag, was hij verkocht. "Die jongens zijn heel echt en puur. Ik vind dat zij ook een podium in Nederland verdienen."

Zuid-Afrikaanse Nick en Simon

In Zuid-Afrika scoorden de mannen een nummer 1 hit met het nummer Eintlik Nogal Baie. Hoewel er ook covers op hun repertoire staan, zingen ze voornamelijk in het Afrikaans. "Je kunt ze qua populariteit vergelijken met Nick en Simon. Veel mensen zingen hun liedjes mee. Ik inmiddels ook", zegt Avis lachend.

Het contrast met Zuid-Afrika is dan ook groot. Zo trad de band afgelopen maandag op bij de Theetuin in Opperdoes. "We vinden het leuk om dit soort dingen te doen", vertelt gitarist David-Lee Gericke. "We houden ervan om uit onze comfortzone te stappen. Vanuit een land komen waar iedereen je muziek kent naar een land reizen waar niemand je kent. Dat zet je met beide benen op de grond en maakt je nederig."

Amsterdam

De mannen gaan zeker niet met lege handen naar huis. Ze deden in Amsterdam inspiratie op voor een nummer. Al snel was het liedje Loving You in Amsterdam geboren dat zowel in Nederland als in Zuid-Afrika uitgebracht wordt. "Ik denk dat het zeker hitpotentie heeft", aldus Avis.

Op het liedje zingt ook plaatselijk talent Cindy Bobeldijk mee. "Ik heb niet zoveel ervaring maar dit was ontzettend leuk om te doen. Als het een hit wordt in Zuid-Afrika en ik mag die kant op voor een tour dan pak ik meteen mijn koffers."

De 1925 band speelt vanavond nog in Yada Yada in Zaandam.