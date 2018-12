Kennemerland kiest massaal voor hert met kerst

OVERVEEN - OVERVEEN Mensen uit de omgeving van Kennemerland kiezen massaal voor hert, geschoten in de eigen omgeving, bij het kerstdiner.

Slager Edwin van Leeuwen begrijpt het wel, volgens hem smaakt het vlees geweldig. "Koks van de beste restaurants zeggen dat ze dit soort kwaliteit nog nooit eerder hebben gehad."

De herten komen uit de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar worden tientallen herten per week afgeschoten in verband met de overpopulatie. Doordat Staatsbosbeheer de dieren direct aan slagers en restaurants verkoopt, wordt het vlees niet verspild.

Ook bij restaurant Brouwerskolkje in Overveen staat er deze kerst hert op het menu. Het restaurant is tijdens de kerstdagen compleet volgeboekt. Voor mensen die zelf een lekker stukje hert willen maken, heeft eigenaar en chef Martin Faber nog wel een tip: "Maak het niet te moeilijk, gewoon lekker bakken. Houd het vlees mooi rood, ga het niet doorbakken want dat is echt zonde van het materiaal waarmee je aan het werk bent."