Angstige momenten in de rij voor Amsterdams feest: "Je kon geen kant op"

AMSTERDAM - (AT5) Een deel van het publiek dat gisteravond in de rij stond voor Het Sieraad in Amsterdam, om het feest Daily Paper x Snib bij te wonen, heeft angstige momenten beleefd. Toen de deuren van de evenementenlocatie uren na de geplande aanvangstijd nog dicht waren, ontaardde de rij in een duwende en trekkende mensenmassa waaruit ontsnappen vrijwel onmogelijk bleek.

"Het was superonveilig", zegt Jessica, die net als een vriendin dertig euro had afgerekend om erbij te zijn. "Alle mensen waren opgepropt, je kon geen kant op". De Amsterdamse vergelijkt de dringende, duwende mensenmassa met een schoolplein, 'maar dan honderd keer voller'.

"Er was geen regelmaat in de rij, het was totale chaos, mensen sprongen over de hekken", gaat ze verder. "Er waren gewoon te veel mensen om dat allemaal in bedwang te houden."

ME eropaf

Ze laakt ook de communicatie van de organisatie. "Er werd niets gecommuniceerd", vertelt ze verontwaardigd. "Dus je stond daar maar". Op een gegeven moment werd de sfeer zelfs zo grimmig dat de politie de ME eropaf stuurde. Nadat zij de meute hadden toegesproken, vertrokken de aanwezigen.

Op straat keerde de rust weliswaar terug, op social media brak op dat moment een storm los. Talloze bezoekers spuwden online hun gal over de organisatie en eisten hun geld terug. Ook Jessica stuurde een cynisch bericht. "Hoe bedoel je boos? Voor dertig euro kaartje."

'Te ham'

Om 2.00 uur 's nachts kwam de organisatie met een verklaring: op Facebook liet Smib weten dat het feest uit veiligheidsoverwegingen niet was doorgegaan en legde de verantwoordelijkheid bij de bezoekers. "Sorry man, jullie gingen te ham (hard, red). Doe rustig volgende keer, dan komt iedereen binnen."



Jessica denkt dat de organisatie er geen rekening mee had gehouden dat er voor aanvang van het feest al honderden wachtende mensen voor de deur zouden staan, en hebben ze het feest daarom geschrapt. "Want als zij die deur open zouden gooien en al die mensen naar binnen zouden stormen, dan hadden ze echt een probleem."

'Heel populair merk'

Rodney Lam, CEO van kledingmerk Daily Paper, legt in een reactie tegen AT5 de schuld bij Het Sieraad. "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de security, en hoe dit allemaal gegaan is. We hebben een locatie gehuurd, en daar hoort beveiliging en crowd control bij. [...] We zijn een heel populair merk, en ook SMIB is heel populair, en ik denk dat Het Sieraad dat heeft onderschat."

Inmiddels heeft de organisatie opnieuw excuses gemaakt, en steekt het de hand ook in eigen boezem. "Allereerst onze excuses naar iedereen die vanuit het hele land was gekomen om feest te vieren."

"We zijn zeer teleurgesteld dat we niet het feest hebben kunnen bieden waar we ons op hadden voorbereid. De locatie zag er geweldig uit en de dj's hadden er zin in. Helaas hebben we de hype rond dit evenement niet zien aankomen."

Kledingmerk Daily Paper belooft dat alle gedupeerden gecompenseerd worden. Iedereen met vragen daarover kan mailen naar dpxsmib@dailypaperclothing.com.