1e paasdag kouder dan 1e kerstdag

NOORD-HOLLAND - Het is eerste paasdag kouder geweest dan afgelopen eerste kerstdag, meldt Weeronline. Het werd vandaag in De Bilt maximaal 7,7 graden, tegen 9,1 graden op 25 december.

Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser is het helemaal niet gek dat het kouder met Pasen is dan met Kerst. "De lente is natuurlijk een overgangsseizoen. Het kan tot diep in april nog volop sneeuwen. Het is dus absoluut geen abnormale situatie dit weekend.

Het record van de koudste paaszondag, sinds in 1901 met de metingen begonnen is, dateert van 29 maart 1964. Toen werd het in De Bilt 3,9 graden.