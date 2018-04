Deel dit artikel:











Automobilist crasht in sloot in Hensbroek Foto: HFV Foto: HFV

HENSBROEK - Een auto is aan het begin van de avond op de Burgemeester Kooimanweg in Hensbroek in het water beland. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar hield wel een nat pak over aan het incident.

Volgens omstanders verloor de vrouw de macht over het stuur kwijt en kwam ze in de nabijgelegen sloot tot stilstand. Hoe de bestuurder de controle over de auto verloor, is op dit moment niet duidelijk. De auto is total loss verklaard.