Deel dit artikel:











Velsertunnel dicht door storing aan verkeerslichten Foto: Rijkswaterstaat

BEVERWIJK - De Velsertunnel (A22) is in de richting van Beverwijk dicht door een storing aan de verkeerslichten. Dat meldt Rijkswaterstaat op Twitter. Weggebruikers in de richting van Beverwijk worden geadviseerd de Wijkertunnel te nemen.

Het stilstaande verkeer wordt op dit moment onder begeleiding door de tunnel geleid. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.