Raceseizoen geopend op circuit Zandvoort: "Spannendste dag van het jaar"

ZANDVOORT - Liefhebbers van snelle auto's kunnen hun hart ophalen. Op circuit Zandvoort werd vandaag het raceseizoen na een lange winterstop weer geopend tijdens de DNTR Paasraces. En dus werden de gepimpte auto's uit de garages gehaald en mochten de coureurs de eerste rondjes van het jaar over de kletsnatte baan in Zandvoort rijden.

"Het is de spannendste dag van het jaar", zegt coureur Willem Vriends tegen NH Nieuws. "Het is de kunst om door de eerste bocht heen te komen."

Spaarcenten

In principe mag iedereen meedoen aan de race. Het enige wat de coureurs nodig hebben is een licentie en een eigen straatauto waarin vaak een groot gedeelte van de spaarcenten in wordt gestopt. Na een winter lang sleutelen, konden er vandaag weer conclusies worden getrokken over hoe de bolide ervoor staat. "Ik ben tevreden. Ik startte als eerste en ben gefinisht al derde. Winnen is leuker, maar deze plek is ook geen schande", aldus Vriends.

Tegen elkaar racen is natuurlijk hartstikke leuk, maar de kameraadschap tussen alle coureurs is iets heel bijzonders. "Je bent hier met z'n alle en je doet het samen als hobby. Op het circuit race je tegen elkaar, maar als we er weer afgaan zijn we dikke vrienden", vertelde een lachende Lorenzo Bos