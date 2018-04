Aanslag op woning in Purmerend: "Ik weet niet wie ons dit aandoet"

PURMEREND - Een huiveringwekkende nacht voor een Purmerends gezin. Hun woning werd namelijk in de fik gestoken. Een met lampenolie doordrenkte handdoek werd door de brievenbus gepropt en aangestoken, waarna er vlammen in de gang van de woning ontstonden. "Het was gewoon een vuurzee."

Dat vertelt bewoner John Wolkers tegen NH Nieuws. "Mijn deur stond al in brand, maar er zat een lap in mijn brievenbus. Die heb ik als eerste uitgemaakt, want die brandde het felst. Toen ben ik gauw weer naar de keuken gegaan om een nieuwe emmer water te pakken. Die heb ik er tegenaan gegooid en toen was het uit."

Zijn vrouw van John merkte het vuur op en hij kwam zelf direct in actie. Door zijn rappe handelen kon het vuur zich niet sneller verspreiden en bleven hij, zijn twee kinderen en zijn vrouw ongedeerd. Het gezin is enorm geschrokken en vraagt zich af wie het op hun gemunt heeft.

Auto in vlammen op

Ruim twee weken geleden ging hun auto ook al in vlammen op. "Ik weet niet wie ons dit aan doet, maar wat ben je voor mens", vraagt de aangeslagen Wolkers zich af. "Het zal een bekende moeten zijn, maar dat is wat de politie uit moet zoeken. Ik weet van mezelf dat ik geen conflicten met mensen heb."

Ondanks dat het gezin fysiek ongedeerd is, heeft het wel een enorme impact op de slachtoffers. Ze willen dat het stopt en dat zij hun alledaagse leven weer op kunnen pakken. "Het gaat niet om mij, het gaat om mijn gezin", vertelt Wolkers geëmotioneerd. "Laat diegene zich alsjeblieft melden op het politiebureau en als 'ie wat tegen mij heeft, zeg dat dan."

De politie heeft nog niemand aangehouden en vraagt getuigen zich te melden.