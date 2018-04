Deel dit artikel:











Speciale ijscoupe Tijn bedacht voor het goede doel Foto: NH Nieuws

WEESP - Coupe Tijn, vernoemd naar de 6-jarige Tijn van de nagellakactie van Serious Request, is het ijsje dat geld moet ophalen voor hersenstamkanker. Stichting Semmy heeft het ijsje bedacht en hoopt ermee onderzoek te kunnen financieren naar de ziekte. Vandaag lanceerde Nelis' IJssalon in Weesp de royale coupe.

Inmiddels hebben al 25 ijssalons in het hele land zich aangesloten bij de actie. Voor ieder ijsje dat verkocht wordt, gaat 1 euro naar Stichting Semmy. "We hopen met de opbrengst de genezing van de ziekte steeds dichterbij te brengen", legt Nicole Bakker, oprichter van Stichting Semmy uit. Ze is de moeder van Semmy, die net als Tijn op jonge leeftijd overleed aan hersenstamkanker. Roze

Iedere ijssalon die meedoet aan de actie krijgt een Coupe Tijn-pakket. Dat bestaat uit een handje met gekleurde vingertoppen, een dierenplaatje en strooisel voor over het ijsje heen. Coupe Tijn is roze van kleur, omdat Tijn van die kleur hield. Verder kunnen ijssalons de smaken en toevoegingen van de coupe zelf invullen. Lees ook: Gemeente over standbeeldje voor Tijn: "Hartverwarmende initiatieven" Voor Nelis' IJssalon in Weesp geldt dat coupe Tijn bestaat uit bosbessen yoghurt, rode guave en cassis ijs, met aardbeiensaus en rode en roze vruchten. Jonathan Sas van Nelis' IJssalon hoopt dat er veel Coupe Tijn verkocht gaan worden. "We gaan het hele seizoen door met het verkopen van de coupe en hopelijk wordt het een groot succes."