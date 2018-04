Sportclub met ballen: Sporting Martinus zag al snel het talent van Reiziger

AMSTELVEEN - Bij Sporting Martinus zagen ze een aantal jaren geleden al snel dat oud-Ajacied Michael Reiziger veel talent had om hogerop te gaan spelen. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis zondag achter toen hij een bezoek bracht aan de Amstelveense derby tussen Sporting Martinus en RODA'23.

Eén van de mensen bij Martinus die nog samenspeelde met de rechtsback en huidige trainer van Jong Ajax is voorzitter Rick van Bruggen. Ook hij zag dat talent al snel. "Het was absoluut in die tijd een goede middenvelder dus je zag wel dat hij meer talent had dan de gemiddelde speler. Hij heeft denk ik ook het maximale uit zijn carrière gehaald met de goede mensen om zich heen", vertelt Van Bruggen. De voorzitter speelde zo'n twintig jaar in het eerste van Sporting Martinus en heeft dus veel derby's gespeeld. "Het zijn de mooiste wedstrijden die je als amateur op dit niveau kunt spelen".

Hoog bezoek in Amstelveen

De derby in Amstelveen trok veel bezoekers naar sportpark Overburg en daarbij was ook een bijzonder gezicht te herkennen, die van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn. Hij genoot met volle teugen. "Dit is toch een geweldige derby. Het is fantastisch. Binnen een minuut een doelpunt, kort daarna weer enkele doelpunten. Het is een beetje een zenuwachtige wedstrijd in mijn ogen. Het plaatsen is niet altijd nauwkeurig en er vallen in beide defensies ook veel gaten", vertelt Eenhoorn. Op de vraag of hij een voorkeur heeft voor één van beide verenigingen is zijn antwoord diplomatiek. "Nee ik geniet hier, het zonnetje komt ook nog eens door. Dit is een uitgelezen dag voor Amstelveen voor de sport in Amstelveen en voor deze twee verenigingen in het bijzonder".

Sfeeracties bij de derby's

Een kip op het veld, grote spandoeken het zijn zomaar enkele sfeeracties die te zien waren bij wedstrijden tussen Sporting Martinus en RODA'23. In het verleden hield Alex van Elven zich er fanatiek mee bezig. De laatste jaren is het wat minder geworden, maar hij heeft nog wel een mooi verhaal uit het verleden over een confetti-kanon. "We hadden een rood-geel confetti kanon en de jongens van RODA'23 wilde ook zo'n kanon. Toen hebben wij gezegd dat regelen wij even voor jullie. In plaats van een groen-wit kanon regelde wij een rood-geel kanon", vertelt Van Elven lachend. Dit jaar bleef het bij gekleurde rook en wat spandoeken. De sfeeractie hielp overigens niet, want Sporting Martinus boog met 2-4 het hoofd.

Tosti en bitterballen populair

Natuurlijk sloeg Dennis ook deze keer de keuken niet over. Overigens was het dit keer een keuken buiten. Bij Sporting Martinus zijn vooral tosti's en bitterballen populair. Dennis moest dat even zelf testen en kwam na een kritische keuring uit op een 7,5 voor de tosti met ketchup.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jouw club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op de radio in NH Sport. Volgende week brengt hij een bezoek aan de Haarlemse derby in het honkbal tussen Sparks en Onze Gezellen in Haarlem.