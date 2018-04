Donny van de Beek: "Gestolen overwinning voelt wel lekker"

AMSTERDAM - GRONINGEN Ajax-middenvelder Donny van de Beek zei het onomwonden. "Het was een hele slechte wedstrijd en een gestolen overwinning, maar hij voelt wel lekker." De Amsterdammers wonnen zondagmiddag in de slotfase totaal onverdiend met 2-1 van FC Groningen.

Van de Beek had geen verklaring voor het zwakke optreden van Ajax. "Zij waren veel scherper in de duels. Daar begint het mee. Dan krijg je het tegen iedereen lastig. We moet zorgen dat dat volgende week beter is. Nu komen we er mee weg, maar dat is volgende week misschien anders."

De meegereisde Ajax-fans in het uitvak zongen tijdens de wedstrijd 'Wij willen Ajax zien'. Van de Beek had het niet gehoord, maar begrijpt het ongenoegen wel. "Het is terecht dat ze kritiek hebben. Uiteindelijk hebben we wel gewonnen. Dat is voor hun dan ook lekker."

Matthijs de Ligt baalde dat Ajax opnieuw vroeg op achterstand kwam. "Dat mag niet gebeuren, maar ik vind het moeilijk te verklaren." De overwinning was des te lekkerder. "We willen goed voetbal spelen, maar we winnen hier en dat is een goed resultaat. Vorig jaar hebben we hier gelijk gespeeld."

De Ligt onder vergrootglas

De Ligt maakt de laatste tijd een stormachtige ontwikkeling door en wordt al gelinkt aan de grote clubs in Europa. Hij blijft er koel onder. "Het is een geweldige, maar ook een moeilijke tijd. Er wordt veel geroepen en geschreven over mij. Er zijn genoeg jongens die eraan onderdoor zijn gegaan, maar druk hoort bij een topspeler. Het vergrootglas ligt op je. Ik moet laten zien dat ik goed met het vergrootglas kan omgaan. "