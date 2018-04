Erik ten Hag: "We waren zeker niet fris"

AMSTERDAM - GRONINGEN Het voetbal was bijna een uur niet om aan te gluren, gaf Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop van de benauwde 2-1 zege op FC Groningen toe. Toch legde hij de nadruk op de lichtpuntjes. "Dit soort wedstrijden zitten er tussen. Daarin moet je punten halen en dat hebben we gedaan."

FC Groningen was het grootste deel van de wedstrijd de betere ploeg en kreeg een karrenvracht aan kansen om meer dan één keer te scoren. Omdat de noordelingen dat nalieten, kon Ajax in het laatste deel van het duel alsnog de overwinning veiligstellen. Klaas-Jan Huntelaar scoorde, kort nadat Joël Veltman zijn tweede gele kaart had gekregen, de winnende goal.

"Een groot compliment dat we in de slotfase nog aan het langste eind trekken. Veel jongens zijn op reis geweest en wij waren zeker niet fris. Er is gevochten en gestreden. Ik kan niet zeggen dat de overwinning verdiend is, maar we zijn erin blijven geloven."

Basisplaats Veltman

Ten Hag verraste vooraf met de basisplaats van Veltman die ook weer de aanvoerdersband droeg. Wöber begon daardoor op de bank. Volgens Ten Hag had die keuze meerdere redenen. "Veltman traint goed en is fris. Wij dachten ook dat het duo Veltman/De Ligt goed paste bij de spitsen van Groningen. Nee, het pakte niet goed uit, maar dat ligt niet alleen aan Veltman. Het is een teamprobleem."